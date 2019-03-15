Рерайт текста о депрессии

РерайтингЗавершен3 заявки163 просмотра
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Рерайт текста
5 лет назад
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
ysiomova
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$3
1 день
WMZ
Юлия очень быстро справилась с работой. Выполнила задание на профессиональном уровне. Очень довольна сотрудничеством. Мои наилучшие рекомендации.
Очень понравилось работать с Натальей, было легко в общении, надеюсь, на дальнейшее сотрудничество.
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