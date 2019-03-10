Нужен рерайт текстов с другого сайта

1) Есть подобранные отрывки статей по теме. Нужно переписать, чтобы была уникальность в поиске и сделать из этого связанный качественный текст. Таких статей будет много. Первые 3 нужно сделать до среды-четверга. Тема- стоматология. 2) Если у вас ...