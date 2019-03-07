Рерайтинг и копирайтинг. Статьи по стоматологии.

1) Есть подобранные отрывки статей по теме. Нужно переписать, чтобы была уникальность в поиске и сделать из этого связанный качественный текст.

Таких статей будет много. Первые 3 нужно сделать до среды-четверга. Тема- стоматология.

2) Если у вас есть опыт написания серьезных статей по медицине или стоматологии в частности и вы можете писать самостоятельно статью по заданной теме ( без того, чтобы я подбирала материал в интернете для компановки и рерайтинга) - отлично! Присылайте портфолио.