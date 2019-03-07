Рерайт по водосточным системам

Сейчас 46%. Отчет предоставляю. Текст в ворде тоже. Нужно 76% или выше (антиплагиат вуз). всего в работе 70 стр. чистого текста. В ручном режиме, все вычитывать. НЕ программный рерайт, где уникальность высокая, но текст на голову не налазит! НЕ удаление ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен рерайтер который разбирается в теме водосточных систем, легко ориентируется в терминах что и для чего используется, какие системы лучше, хуже, чем отличаются - и может нормально переписать тексты (прикреплены).
Без ключей, грамотный текст.
Ищу человека, который разбирается в теме "с закрытыми глазами", может грамотно, легко и убедительно переписать статьи на эту тему. Бредовый рерайт не нужен. Сохранить логику, сделать полностью уникальным (от 90% по text.ru), не просто переставить слова местами, без стилистических и грамматических ошибок. Все технические параметры, естественно, нужно сохранить, их изменять нельзя.
Желательно до выбора исполнителем прислать пару абзацев на согласование или ссылку на портфолио, чтобы я сразу понял ваш стиль и не терять время ни вам, ни мне. После выбора, нужно прислать одну статью на
согласование в течение первых суток.
Бюджет 30wmz, рассмотрю заявки со сроками.
БС или по факту Яндекс или вебмани.
- Похожие заказы
- Рерайтинг1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $650
Здравствуйте! Требуется рерайт всего текста для трех сайтовplastikovyye-okna.ru, ostekleniye-balkonov.ru, plastikovyye-dveri.ru. Ответы на автомате не интересуют, ознакомьтесь, скажите стоимость и сроки выполнения. Бюджет до 45 000 р. Спасибо.Рерайтинг17 заявокЗакрыт5 лет назад
[b]Условия:[/b] · Неполная занятость (подработка) или полная(по желанию).· Работа удаленная (можете работать из домаили другого места).· Свободный график работы.· Можно совмещать с другой работой или учебой.· Написание текстов для информационных сайтов на основании задания, где прописана структура статьи и на какие ...Рерайтинг6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно выполнить рерайт 10-15 тыс. знаков, 40 руб. за 1000 знаков. Ключи вписывать не нужно, seo требований нет, нужно просто грамотно переписать исходный текст. Оплата - на яндекс.деньги или карту сбербанка.Завершен5 лет назад
Здравствуйте. Нужен рерайт на английском языке. Тематика текстов - написание эссе. Я буду предоставлять исходник на английском языке (ссылка на статью). Его нужно будет отрерайтить и при этом сократить обьем до 1500 знаков. В готовом тексте желательно ...Завершен5 лет назад
- $3
Необходимо написать 5 уникальных описаний акций (рерайт на основе информации с официального сайта) по заданному плану (предоставлю), каждая статья по ~1000-1500 зпб. Составить тайтл и дескрипшн по образцу. Уникальность текста от 85% по [url=https://client.work-zilla.com/away?url=http%3A%2F%2Ftext.ru]text.ru[/url], сдавать ...Рерайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать рерайт 13 товаров на Английском. Каждый товар по 800-1000 символов.Завершен5 лет назад
- $230
Необходимо перфразировать заголовки своими словами. Главная задача, чтобы ваш заголовок был не менее интересным и привлекательным, чем заголовок изначально, но при этом не являлся кликбейтом. Требования к заголовку: 1. Если статья на медицинскую тему, в заголовке всегда стараемся показать ...Рерайтинг37 заявокЗакрыт5 лет назад
Здоровье. Нужен хороший рерайт по этой теме. Оплата 85 р/тыс. Тексты не технические.Рерайтинг32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать цикл статей на тему эзотерики. У вас должен быть опыт написания статей по данной или аналогичной (астрология, парапсихология) темам. В отклике просьба указать стоимость уникального копирайта за 1000 знаков без пробелов и прислать примеры своих ...Рерайтинг11 заявокЗакрыт5 лет назад