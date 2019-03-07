Рерайт по водосточным системам

Нужен рерайтер который разбирается в теме водосточных систем, легко ориентируется в терминах что и для чего используется, какие системы лучше, хуже, чем отличаются - и может нормально переписать тексты (прикреплены).

Без ключей, грамотный текст.

Ищу человека, который разбирается в теме "с закрытыми глазами", может грамотно, легко и убедительно переписать статьи на эту тему. Бредовый рерайт не нужен. Сохранить логику, сделать полностью уникальным (от 90% по text.ru), не просто переставить слова местами, без стилистических и грамматических ошибок. Все технические параметры, естественно, нужно сохранить, их изменять нельзя.

Желательно до выбора исполнителем прислать пару абзацев на согласование или ссылку на портфолио, чтобы я сразу понял ваш стиль и не терять время ни вам, ни мне. После выбора, нужно прислать одну статью на

согласование в течение первых суток.

Бюджет 30wmz, рассмотрю заявки со сроками.

БС или по факту Яндекс или вебмани.