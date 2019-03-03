Перефразировать заголовки

Необходимо перфразировать заголовки своими словами.

Главная задача, чтобы ваш заголовок был не менее интересным и привлекательным, чем заголовок изначально, но при этом не являлся кликбейтом.

Требования к заголовку:

1. Если статья на медицинскую тему, в заголовке всегда стараемся показать результат. Например: "Настойка, которая очистит кишечник за пару дней", "Упражнение, которое избавит от болей в спине", "Диета, которая поможет сбросить до 7 кг за неделю" и т.д.

2. В заголовках не используем прямые обращения к читателю. Не употребляем слова "вы, вам, ты" и т.п.

3. Не ставим восклицательные знаки и троеточия в любом месте заголовка, также не ставим точки в конце заголовка

4. Если речь идет о диетах, то не пишем точную цифру. А пишем или разброс цифр (на 10-15кг), или пишем так: "до 15 кг"

5. Не употребляем слова "Узнайте", "Посмотрите" и т.п. призывы к действию. Также запрещены слова "Шок", "Невероятно" и т.п.

Заголовок должен отличаться по структуре от изначального минимум на 50%. Т.е. не достаточно добавить 1-2 слова в заголовок, нужно его именно перефразировать.

Примеры:

Есть заголовок "Самый вредный напиток для печени".

Такой вариант не подойдет: "Какой самый вредный напиток для печени"

Вот такой вариант подойдет: "Топ 3 самых вредных напитков для печени"

Всего нужно перефразировать порядка 3000 заголовков.

Готов взять несколько человек для работы.

В своей заявке просьба перефразировать следующие заголовки:

90% людей меряют давление неправильно. Ошибки, влияющие на результат

Самое опасное блюдо из картофеля

Фото 10 самых некрасивых женщин по версии современных мужчин

Тогда я буду понимать, что вы полностью ознакомились с заданием и готовы к работе.

Заявки без этих 3 перефразированных заголовков рассматривать не буду.

Оплата: 1 заголовок - 5 рублей.