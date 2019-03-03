Перефразировать заголовки

Необходимо написать 5 уникальных описаний акций (рерайт на основе информации с официального сайта) по заданному плану (предоставлю), каждая статья по ~1000-1500 зпб. Составить тайтл и дескрипшн по образцу. Уникальность текста от 85% по [url=https://client.work-zilla.com/away?url=http%3A%2F%2Ftext.ru]text.ru[/url], сдавать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перфразировать заголовки своими словами.
Главная задача, чтобы ваш заголовок был не менее интересным и привлекательным, чем заголовок изначально, но при этом не являлся кликбейтом.
Требования к заголовку:
1. Если статья на медицинскую тему, в заголовке всегда стараемся показать результат. Например: "Настойка, которая очистит кишечник за пару дней", "Упражнение, которое избавит от болей в спине", "Диета, которая поможет сбросить до 7 кг за неделю" и т.д.
2. В заголовках не используем прямые обращения к читателю. Не употребляем слова "вы, вам, ты" и т.п.
3. Не ставим восклицательные знаки и троеточия в любом месте заголовка, также не ставим точки в конце заголовка
4. Если речь идет о диетах, то не пишем точную цифру. А пишем или разброс цифр (на 10-15кг), или пишем так: "до 15 кг"
5. Не употребляем слова "Узнайте", "Посмотрите" и т.п. призывы к действию. Также запрещены слова "Шок", "Невероятно" и т.п.
Заголовок должен отличаться по структуре от изначального минимум на 50%. Т.е. не достаточно добавить 1-2 слова в заголовок, нужно его именно перефразировать.
Примеры:
Есть заголовок "Самый вредный напиток для печени".
Такой вариант не подойдет: "Какой самый вредный напиток для печени"
Вот такой вариант подойдет: "Топ 3 самых вредных напитков для печени"
Всего нужно перефразировать порядка 3000 заголовков.
Готов взять несколько человек для работы.
В своей заявке просьба перефразировать следующие заголовки:
90% людей меряют давление неправильно. Ошибки, влияющие на результат
Самое опасное блюдо из картофеля
Фото 10 самых некрасивых женщин по версии современных мужчин
Тогда я буду понимать, что вы полностью ознакомились с заданием и готовы к работе.
Заявки без этих 3 перефразированных заголовков рассматривать не буду.
Оплата: 1 заголовок - 5 рублей.
- Похожие заказы
- $3Рерайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здоровье. Нужен хороший рерайт по этой теме. Оплата 85 р/тыс. Тексты не технические.Рерайтинг32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать цикл статей на тему эзотерики. У вас должен быть опыт написания статей по данной или аналогичной (астрология, парапсихология) темам. В отклике просьба указать стоимость уникального копирайта за 1000 знаков без пробелов и прислать примеры своих ...Рерайтинг11 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть текст, но его нужно немного переписать. Текст на автомобильную тематику (текст про работу мотроника, в конце текста отличия моно мотроника от мотроника, нужно переписать чтобы весь текст был про моно мотроник), объем 8 страниц. ...Рерайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется рерайтинг статей для задания им уникальности и SEO продвижения. Пример статьи: https://slsystems.ru/solutions/multiroom-systems/Завершен5 лет назад
- $300
Нужен автор для рерайта информационных статей. Тема - технологии, антивирусы, софт для безопасности. Требования: - Общее понимание компьютерных технологий (целевой читатель - рядовой пользователь ПК/мобильного); - Умение писать грамотные уникальные тексты. Оплата: 60 руб. за 1000 збп. Объем: 70 статей ...Рерайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад
Написать PR-статью для учебного центра. Примерно 4000 - 5000 символов. В статье будут описан курсы по английскому языку. Наброски текста: "City Education – это учебный центр английского языка в Ташкенте, который работает уже не первый год. Вся наша ...Завершен5 лет назад
Тематика новостей: Промышленность России и СНГ (горное дело, металлургия, химическое производство, машиностроение, лесная промышленность, сельское хозяйство, строительные материалы, электроэнергетика, оборудование, информация о торгах, брокерские услуги, кредитование). Требуется качество уровня Яндекс.Новости (высокая уникальность и грамотность). Поиск материала для ...Рерайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
рерайт текстов на английском языке, в день буду давать 5-10 текстов, тексты не большие, не сложные, сейчас нужно рерайтить 10 текстовРерайтинг12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужны SEO - тексты для информационного сайта ТЗ, ключевые слова и рекомендации предоставляются исполнителю перед заказом и в процессе работы не меняются Требования к тексту: - соблюдение требований по размеру текста; - хороший уровень русского языка; - органичное вписывание обязательных ...Завершен5 лет назад