Написать 5 описаний промо акций

$3
РерайтингЗакрыт5 заявок199 просмотров
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Необходимо написать 5 уникальных описаний акций (рерайт на основе информации с официального сайта) по заданному плану (предоставлю), каждая статья по ~1000-1500 зпб. Составить тайтл и дескрипшн по образцу. Уникальность текста от 85% по text.ru, сдавать работу в google docs.

Если все ок, можем сотрудничать постоянно.

Стоимость указана за 5 готовых описаний акций.

5 лет назад
Vyachess
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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