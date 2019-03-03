Нужен рерайтер для написания SEO-текстов по теме "Натяжные потолки"

$50
РерайтингЗавершен4 заявки198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужны SEO - тексты для информационного сайта 

ТЗ, ключевые слова и рекомендации предоставляются исполнителю перед заказом и в процессе работы не меняются 

Требования к тексту: 

- соблюдение требований по размеру текста; 

- хороший уровень русского языка; 

- органичное вписывание обязательных фраз; 

- уникальность не менее 85%. 

Со своей стороны гарантирую быструю оплату без задержек.

Оплата 40 руб. за 1000 знаков без пробелов.

 

Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.

5 лет назад
SED49
Елена 
74 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
daria_egorova88
Дарья Егорова 
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$50
1 день
WMZ
Очень оперативно выполняет все задания. Адекватно относится к замечаниям, исправляет быстро и качественно. Сотрудничеством довольна. Рекомендую.
Не сложные задания, быстрая обратная связь, много работы!
  • Похожие заказы

  • Нужно сделать серию рерайтов с публикациями из миралинкс

    $200

    Вот [url=http://smifm.holding.bz/2019/02/28/kak-rabotayut-fsb-shnye-oborotni-na-fizicheskoe-unichtozhenie-putinskix-patriotov/]этот[/url] материал - последний, а так же серию передысторий (у каждой текущей статьи есть ссылка на предыдущую). Бюджет в твердой криптовалюте, любой адекватный. Рерайтов с публикациями столько сколько кто сможет. Бюджет выделю с чего платить ...

    Рерайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт небольшого научного текста

    $12

    Есть небольшой научный текст среднего уровня, необходимо сделать его рерайт качественно и быстро.    Объём текста 11к, и нет необходимости ломать структуру текста, просто грамотно отрерайтить заголовки и самого текста. Срок: 24 часа Цена: 800

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Информация для сайта.

    $3

    Написать определение таких слов, как "скорочтение"; "ментальная арифметика", "английский язык", "коррекция почерка".Создается сайт центра развития интеллекта для которого очень важная подробная информация о методиках, написанных выше. Уникальность 95% по text.ru Воды должно быть как можно меньше, ...

    Рерайтинг11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт. Описания обучающих курсов

    $380

    Задача: заполнить каталог курсов на тему бизнеса, маркетинга,CPA, заработка в интернете. Распределить по категориям.  Для каждого курса нужно собрать информацию и составить описание (отрерайтить текст с официальной страницы; текст должен быть уникальным, копировать нельзя). Какая информация ...

    Рерайтинг10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт и копирайтинг статей

    1. Выполнить рерайт текста студентки - в файле. Читать должно быть интересно, еще лучше если смешно. 2. Выполнить рерайт статьи https://abium24.ru/kak-obojti-antiplagiat-podnyat-originalnost 3. "банк студенческих работ", "каталог студенческих работ", "помощь в учебе", "помощь студентам" - копирайтинг, 4 статьи по ...

    Рерайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт и копирайтинг статей

    1. Выполнить рерайт текста студентки - в файле. Читать должно быть интересно, еще лучше если смешно. 2. Выполнить рерайт статьи https://abium24.ru/kak-obojti-antiplagiat-podnyat-originalnost 3. "банк студенческих работ", "каталог студенческих работ", "помощь в учебе", "помощь студентам" - копирайтинг, 3 статьи по ...

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ищем копирайтера для рерайта четырех лекций

    Задача: Переписать 4 лекции, необходимо изменить формулировки с сохранением изначального смысла.  1 - Лекция по отоплению 2 - Лекция по водоснабжению 3 - Лекция про вводные электрические выключатели 4 - Лекция про электросетевые и электросбытовые компании Подкованность в данных темах ...

    Рерайтинг11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад