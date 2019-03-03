Вот [url=http://smifm.holding.bz/2019/02/28/kak-rabotayut-fsb-shnye-oborotni-na-fizicheskoe-unichtozhenie-putinskix-patriotov/]этот[/url] материал - последний, а так же серию передысторий (у каждой текущей статьи есть ссылка на предыдущую). Бюджет в твердой криптовалюте, любой адекватный. Рерайтов с публикациями столько сколько кто сможет. Бюджет выделю с чего платить ...
Нужен рерайтер для написания SEO-текстов по теме "Натяжные потолки"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужны SEO - тексты для информационного сайта
ТЗ, ключевые слова и рекомендации предоставляются исполнителю перед заказом и в процессе работы не меняются
Требования к тексту:
- соблюдение требований по размеру текста;
- хороший уровень русского языка;
- органичное вписывание обязательных фраз;
- уникальность не менее 85%.
Со своей стороны гарантирую быструю оплату без задержек.
Оплата 40 руб. за 1000 знаков без пробелов.
Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.
- Похожие заказы
- $200Рерайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно отрерайтить 6 статей на английском, средний объем статьи 2к символов.Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $12
Есть небольшой научный текст среднего уровня, необходимо сделать его рерайт качественно и быстро. Объём текста 11к, и нет необходимости ломать структуру текста, просто грамотно отрерайтить заголовки и самого текста. Срок: 24 часа Цена: 800Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $3
Написать определение таких слов, как "скорочтение"; "ментальная арифметика", "английский язык", "коррекция почерка".Создается сайт центра развития интеллекта для которого очень важная подробная информация о методиках, написанных выше. Уникальность 95% по text.ru Воды должно быть как можно меньше, ...Закрыт5 лет назад
- $380
Задача: заполнить каталог курсов на тему бизнеса, маркетинга,CPA, заработка в интернете. Распределить по категориям. Для каждого курса нужно собрать информацию и составить описание (отрерайтить текст с официальной страницы; текст должен быть уникальным, копировать нельзя). Какая информация ...Рерайтинг10 заявокЗакрыт5 лет назад
Надо набрать (скопировать, составить) вопросы для викторины о природе. Чем больше, тем лучше.Закрыт5 лет назад
добрый вечер, нужен рерайт статей образовательной тематики. темы не сложные, уникальность от 80%. подробней объясню в личке. ищу преимущественно талантливых новичковРерайтинг2 исполнителяЗавершен5 лет назад
1. Выполнить рерайт текста студентки - в файле. Читать должно быть интересно, еще лучше если смешно. 2. Выполнить рерайт статьи https://abium24.ru/kak-obojti-antiplagiat-podnyat-originalnost 3. "банк студенческих работ", "каталог студенческих работ", "помощь в учебе", "помощь студентам" - копирайтинг, 4 статьи по ...Рерайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
1. Выполнить рерайт текста студентки - в файле. Читать должно быть интересно, еще лучше если смешно. 2. Выполнить рерайт статьи https://abium24.ru/kak-obojti-antiplagiat-podnyat-originalnost 3. "банк студенческих работ", "каталог студенческих работ", "помощь в учебе", "помощь студентам" - копирайтинг, 3 статьи по ...Рерайтинг2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Задача: Переписать 4 лекции, необходимо изменить формулировки с сохранением изначального смысла. 1 - Лекция по отоплению 2 - Лекция по водоснабжению 3 - Лекция про вводные электрические выключатели 4 - Лекция про электросетевые и электросбытовые компании Подкованность в данных темах ...Закрыт5 лет назад