Рерайт и копирайтинг статей

https://www.youtube.com/watch?v=W9x1LRObLhg есть ролик К нему есть файл с комментариями. В принципе нормальные субтитры, но иногда встречается путание слов похожих по произношению. Также проставить орфографию. Нужно его отредактировать. 5,5 тыс симв. Укажите в проект цену за всю статью + ...
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