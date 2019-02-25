Рерайт и копирайтинг статей

РерайтингЗакрыт3 заявки318 просмотров
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1. Выполнить рерайт текста студентки - в файле. Читать должно быть интересно, еще лучше если смешно.

2. Выполнить рерайт статьи https://abium24.ru/kak-obojti-antiplagiat-podnyat-originalnost

3. "банк студенческих работ", "каталог студенческих работ", "помощь в учебе", "помощь студентам" - копирайтинг, 4 статьи по 1500-2000 симв. Пишем для рефератного сайта.

Уникальность по всем от 85% по адвего. Цену жду за ПРОЕКТ и сроки.

Оплата частями, по мере сдачи работы. По предоплате не работаю

5 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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