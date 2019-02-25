Рерайт и копирайтинг статей

1. Выполнить рерайт текста студентки - в файле. Читать должно быть интересно, еще лучше если смешно.

2. Выполнить рерайт статьи https://abium24.ru/kak-obojti-antiplagiat-podnyat-originalnost

3. "банк студенческих работ", "каталог студенческих работ", "помощь в учебе", "помощь студентам" - копирайтинг, 3 статьи по 1500-2000 симв. Пишем для рефератного сайта.

Уникальность по всем от 85% по адвего. Цену жду за ПРОЕКТ и сроки.