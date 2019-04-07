Отредактировать субтитры, созданные автоматом на youtube (англ. язык)

https://www.youtube.com/watch?v=W9x1LRObLhg есть ролик

К нему есть файл с комментариями.

В принципе нормальные субтитры, но иногда встречается путание слов похожих по произношению. Также проставить орфографию.

Нужно его отредактировать. 5,5 тыс симв.

Укажите в проект цену за всю статью + срок.