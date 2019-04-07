Отредактировать субтитры, созданные автоматом на youtube (англ. язык)

РерайтингЗавершен5 заявок247 просмотров
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https://www.youtube.com/watch?v=W9x1LRObLhg есть ролик

К нему есть файл с комментариями.

В принципе нормальные субтитры, но иногда встречается путание слов похожих по произношению. Также проставить орфографию.

Нужно его отредактировать. 5,5 тыс симв.

Укажите в проект цену за всю статью + срок.

5 лет назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
17 часов назад
Выбранный исполнитель
NataliMikhaliova
Наталья 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
5 лет назад
$5
31 день
WMZ
Приятный в общении исполнитель.
Вежливый и понимающий заказчик.
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