Спасибо за работу! Великолепный заказчик и просто приятный человек. Четкие требования, грамотная постановка задачи и своевременная оплата — это несомненные плюсы в работе с ним. Кроме того, он всегда на связи и готов ответить на любые вопросы. Всем рекомендую!