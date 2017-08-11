Эксклюзивные тексты любой направленности, статьи, сочинения, топики, переводы с английского, стихи
Немного о себе:
- Я являюсь выпускницей филологического факультета РГПУ им. А.И. Герцена.
- Имею опыт в написании статей и рекламных текстов.
- Выполняю письменные переводы с английского языка.
- Пишу сочинения и топики для школьников.
- Сочиняю стихи.
- детские товары, книги, развивающие центры, частные детские сады и т. д.;
- психология, в особенности тема нарциссизма и нарциссического абьюза;
- косметология и услуги салоов красоты;
- одежда, мода и стиль, постельное белье;
- мебель и дизайн, в том числе ландшафтный, сантехника;
- продукты питания и ресторанный сервис;
- гостиницы и отели;
- клининг и благоустройство территории;
- свадебные товары.
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Стихи158 просмотров
- Научно-популярная статья126 просмотров
- Сочинения и топики для школьников194 просмотра
- Текст о сумках154 просмотра
- Текст о сумках112 просмотров
- Психология: Фобии146 просмотров
- Женская одежда136 просмотров
- Информационные статьи "Похудение"246 просмотров
- Информационно-продающая статья "Имплантация зубов"272 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
9 баллов
6 лет назад
Приятный в общении исполнитель.
Ответный отзыв
Вежливый и понимающий заказчик.
$100
10 баллов
6 лет назад
Вся работа была сделала с опережением дедлайна, с точным соблюдением ТЗ. Все пожелания учитывались, Наталья справилась даже со сложными участками работы.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Четкая постановка задачи, очень уважительное и корректное общение, быстрая проверка и оплата работы. И да, действительно премии за скорость и качество! Рекомендую!
$1
10 баллов
8 лет назад
Написание статей
Спасибо Натальи за профессиональный подход к делу. Всегда на связи, принимает во внимание все требования, тексты качественные. Советую.
Ответный отзыв
Спасибо за работу! Великолепный заказчик и просто приятный человек. Четкие требования, грамотная постановка задачи и своевременная оплата — это несомненные плюсы в работе с ним. Кроме того, он всегда на связи и готов ответить на любые вопросы. Всем рекомендую!