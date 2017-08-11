NataliMikhaliova

Наталья NataliMikhaliova

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Эксклюзивные тексты любой направленности, статьи, сочинения, топики, переводы с английского, стихи

Немного о себе: 

  • Я являюсь выпускницей филологического факультета РГПУ им. А.И. Герцена.
  • Имею опыт в написании статей и рекламных текстов.
  • Выполняю письменные переводы с английского языка.
  • Пишу сочинения и топики для школьников.
  • Сочиняю стихи.
Основные темы, с которыми я работаю:

  • детские товары, книги, развивающие центры, частные детские сады и т. д.;
  • психология, в особенности тема нарциссизма и нарциссического абьюза;
  • косметология и услуги салоов красоты;
  • одежда, мода и стиль, постельное белье;
  • мебель и дизайн, в том числе ландшафтный, сантехника;
  • продукты питания и ресторанный сервис;
  • гостиницы и отели;
  • клининг и благоустройство территории;
  • свадебные товары.
Мой электронный адрес: [email protected]
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Отзывы заказчиков

adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$5
9 баллов
6 лет назад
Отредактировать субтитры, созданные автоматом на youtube (англ. язык)
Приятный в общении исполнитель.
Вежливый и понимающий заказчик.
Ответный отзыв
zoyacosmos
Зоя 
43 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Составить описание сцен черновика романа. Размер текста 50 тысяч слов.
Вся работа была сделала с опережением дедлайна, с точным соблюдением ТЗ. Все пожелания учитывались, Наталья справилась даже со сложными участками работы.
Замечательный заказчик! Четкая постановка задачи, очень уважительное и корректное общение, быстрая проверка и оплата работы. И да, действительно премии за скорость и качество! Рекомендую!
Ответный отзыв
ptpi
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Написание статей для рубрики
Написание статей
Спасибо Натальи за профессиональный подход к делу. Всегда на связи, принимает во внимание все требования, тексты качественные. Советую.
Спасибо за работу! Великолепный заказчик и просто приятный человек. Четкие требования, грамотная постановка задачи и своевременная оплата — это несомненные плюсы в работе с ним. Кроме того, он всегда на связи и готов ответить на любые вопросы. Всем рекомендую!
Ответный отзыв