Рерайт. Описания обучающих курсов

Задача: заполнить каталог курсов на тему бизнеса, маркетинга,CPA, заработка в интернете. Распределить по категориям.

Для каждого курса нужно собрать информацию и составить описание (отрерайтить текст с официальной страницы; текст должен быть уникальным, копировать нельзя). Какая информация нужна:

- Текстовое описание (не менее 1500-2000 символов)

- Преподаватели, ведущие (с фото)

- Условия: чему учит, для кого подходит, продолжительность, цена, программа, результат

- Теги. К каждому курсу нужно проставить соответствующие теги (3-10 штук для каждого)

Заказ: 180-200 курсов