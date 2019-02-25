Рерайт. Описания обучающих курсов

$380
РерайтингЗакрыт10 заявок211 просмотров
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Задача: заполнить каталог курсов на тему бизнеса, маркетинга,CPA, заработка в интернете. Распределить по категориям. 

Для каждого курса нужно собрать информацию и составить описание (отрерайтить текст с официальной страницы; текст должен быть уникальным, копировать нельзя). Какая информация нужна: 

- Текстовое описание (не менее 1500-2000 символов) 

- Преподаватели, ведущие (с фото) 

- Условия: чему учит, для кого подходит, продолжительность, цена, программа, результат 

- Теги. К каждому курсу нужно проставить соответствующие теги (3-10 штук для каждого) 

Заказ: 180-200 курсов  

5 лет назад
katerinsnape
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
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