Написать PR-статью

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В статье будут описан курсы по английскому языку.

Наброски текста: "City Education – это учебный центр английского языка в Ташкенте, который работает уже не первый год. Вся наша методика преподавания нацелена на получение знаний самым эффективным способом.

В нашем центре работают высококвалифицированные специалисты, с показателями IELTS не ниже 7,5. Также у нас система скидок и самые комфортные условия для изучения языков. Наша команда старается обеспечить максимально комфортные условия для наших самых маленьких учеников, поэтому можете смело доверять нам своих маленьких детей.

C нами вы теперь вы сможете изучить английский язык всего лишь за 3 месяца с командой опытных преподавателей. Что из себя представляет данный курс:

• Занятие проводят четыре преподавателя!

• Уроки будут длится 3 часа и + дополнительный час для освоения материала!

• Особое внимание уделяется грамматике, чтению и осмыслению прочитанного!

• Каждый преподаватель будет работать с группой час, итого четыре преподавателя за четыре часа!

В данный момент до 10 марта у нас действуют скидки на курсы английского

Всем тем кто хочет изучить английский за короткий срок!

У нас для вас отличное предложение!

Зарегистрируйтесь на любой наш курс по английскому языку, и вы получите возможность обучаться бесплатно в следующем месяце. Здесь все зависит только от ВАС и ваших стараний.

Наши условия: После окончания первого месяца обучения вы сдадите экзамен на освоенный материал. ЕСЛИ вы наберете больше 90 баллов, вы проходите следующий месяц обучения абсолютно бесплатно ⬅️. Для вас это отличный мотиватор чтобы изучать английский в полную силу

Для начала вы можете зарегистрироваться на наш пробный урок у нас на сайте: https://city.uz

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Ссылка на наш сайт: http://city.uz

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