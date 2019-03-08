Написать PR-статью

РерайтингЗавершен12 заявок211 просмотров
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Написать PR-статью для учебного центра.

Примерно 4000 - 5000 символов.

В статье будут описан курсы по английскому языку. 

Наброски текста: "City Education – это учебный центр английского языка в Ташкенте, который работает уже не первый год. Вся наша методика преподавания нацелена на получение знаний самым эффективным способом. 

В нашем центре работают высококвалифицированные специалисты, с показателями IELTS не ниже 7,5. Также у нас система скидок и самые комфортные условия для изучения языков. Наша команда старается обеспечить максимально комфортные условия для наших самых маленьких учеников, поэтому можете смело доверять нам своих маленьких детей. 

C нами вы теперь вы сможете изучить английский язык всего лишь за 3 месяца с командой опытных преподавателей. Что из себя представляет данный курс: 

• Занятие проводят четыре преподавателя!

• Уроки будут длится 3 часа и + дополнительный час для освоения материала!

 

• Особое внимание уделяется грамматике, чтению и осмыслению прочитанного!

• Каждый преподаватель будет работать с группой час, итого четыре преподавателя за четыре часа!

В данный момент до 10 марта у нас действуют скидки на курсы английского

Всем тем кто хочет изучить английский за короткий срок!

У нас для вас отличное предложение!

Зарегистрируйтесь на любой наш курс по английскому языку, и вы получите возможность обучаться бесплатно в следующем месяце. Здесь все зависит только от ВАС и ваших стараний.

Наши условия: После окончания первого месяца обучения вы сдадите экзамен на освоенный материал. ЕСЛИ вы наберете больше 90 баллов, вы проходите следующий месяц обучения абсолютно бесплатно ⬅️. Для вас это отличный мотиватор чтобы изучать английский в полную силу

Для начала вы можете зарегистрироваться на наш пробный урок у нас на сайте: https://city.uz

Подписывайтесь на нашу страничку, следите за нами, ставьте лайки, мы вам всегда будем рады! 

Ссылка на наш сайт: http://city.uz

Facebook: http://facebook.com/city.uz

Telegram: http://t.me/cityuz

Instagram: https://instagram.com/cityuz_official"

5 лет назад
itprogress
Бекзод 
28 летУзбекистан
5 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад
$10
2 дня
WMZ
Статья написанная Алексеем нам очень понравилась, в дальнейшем будем сотрудничать только с ним.
Спасибо за интересный заказ и своевременную оплату! Мои рекомендации!
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