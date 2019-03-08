Написать PR-статью

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• Занятие проводят четыре преподавателя!
• Уроки будут длится 3 часа и + дополнительный час для освоения материала!
• Особое внимание уделяется грамматике, чтению и осмыслению прочитанного!
• Каждый преподаватель будет работать с группой час, итого четыре преподавателя за четыре часа!
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Наши условия: После окончания первого месяца обучения вы сдадите экзамен на освоенный материал. ЕСЛИ вы наберете больше 90 баллов, вы проходите следующий месяц обучения абсолютно бесплатно ⬅️. Для вас это отличный мотиватор чтобы изучать английский в полную силу
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