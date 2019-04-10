Здравствуйте.

Нужен рерайт на английском языке. Тематика текстов - написание эссе.

Я буду предоставлять исходник на английском языке (ссылка на статью). Его нужно будет отрерайтить и при этом сократить обьем до 1500 знаков. В готовом тексте желательно не писать воду, а излагать только суть.

В ответе укажите, пожалуйста, сколько будет стоит 1 рерайт (итоговый текст 1500 знаков).