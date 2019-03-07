Повысить уникальность работы

РерайтингЗакрыт7 заявок345 просмотров
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Сейчас 46%. Отчет предоставляю. Текст в ворде тоже.

Нужно 76% или выше (антиплагиат вуз). 

всего в работе 70 стр. чистого текста.

В ручном режиме, все вычитывать. НЕ программный рерайт, где уникальность высокая, но текст на голову не налазит!

НЕ удаление заимствований и сокращение объема. 

Заимствованный текст нужно грамотно переписать своими словами.

Стоимость за всю работу, сроки?

5 лет назад
vseznajka
Марина 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Feebon
Илья 
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
5 лет назад
$15
1 день
Безответственный исполнитель! Заказ не выполнил. Чем очень подвел. Не рекомендую!
Рекомендую Марину! Быстро дала понять, что не существует других точек зрения кроме ее собственной! Предоставила полное ограничение в плане исходников и проверки работы! Четко сжимает сроки, не учитывая реальное положение вещей! Был рад сотрудничеству с Мариной, спасибо за срыв времени, нервов и оплаты =)
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