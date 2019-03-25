Рерайтинг 30 небольших статей по теме услуги

РерайтингЗавершен13 заявок292 просмотра
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Требуется рерайт 30-60 статей (от 2000 знаков без пробелов), по основным теме праздники и услуги. Статьи не сложные.

Оплата строго по факту выполненной работы, как вариант частями. 

Важно! Обязательно: отличный русский язык, стилистически грамотные и логически завершенные тексты. Приветствуется опыт написания подобных текстов.

Проверка уникальности строго по text.ru не менее 95%. Возможно сотрудничество с начинающим копирайтером. 

Перспективы дальнейшей по другим тематикам!  

Жду предложений сразу с адекватными ценами за рерайтинг и по возможности примерами работ. Всем спасибо заранее!

5 лет назад
Affair1
Андрей 
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Lisi4kajulia
Юлия 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$23
10 дней
WMZ
Отличные тексты по разным темам. Все красиво и грамотно. Сроки соблюдены. Юлии спасибо! Обязательно продолжим сотрудничество! Рекомендую!
Чёткие задачи, своевременная оплата. Работать было одно удовольствие. Надеюсь на длительное сотрудничество
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