Lisi4kajulia

Юлия Lisi4kajulia

 
33 годаРоссия/Ростов-на-Дону
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Качественные и недорогие тексты

Люблю, умею, пишу качественные тексты.

Изучаю и учитываю интересы целевой аудитории.

Являюсь призером региональных конкурсов "Стань журналистом" и "Русское слово".

Опыт работы 2 года (корректор нормативно-правовых актов в МВД)

Адекватные цены, работа на высшем уровне!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Affair1
Андрей 
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$23
10 баллов
5 лет назад
Рерайтинг 30 небольших статей по теме услуги
Отличные тексты по разным темам. Все красиво и грамотно. Сроки соблюдены. Юлии спасибо! Обязательно продолжим сотрудничество! Рекомендую!
Чёткие задачи, своевременная оплата. Работать было одно удовольствие. Надеюсь на длительное сотрудничество
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