Качественные и недорогие тексты
Люблю, умею, пишу качественные тексты.
Изучаю и учитываю интересы целевой аудитории.
Являюсь призером региональных конкурсов "Стань журналистом" и "Русское слово".
Опыт работы 2 года (корректор нормативно-правовых актов в МВД)
Адекватные цены, работа на высшем уровне!
Действие аккаунта приостановлено!
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$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$23
10 баллов
5 лет назад
Отличные тексты по разным темам. Все красиво и грамотно. Сроки соблюдены. Юлии спасибо! Обязательно продолжим сотрудничество! Рекомендую!
Ответный отзыв
Чёткие задачи, своевременная оплата. Работать было одно удовольствие. Надеюсь на длительное сотрудничество