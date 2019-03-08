Автор статей. Тематика банки, животные и строительство

Нужен рерайтер который разбирается в теме водосточных систем, легко ориентируется в терминах что и для чего используется, какие системы лучше, хуже, чем отличаются - и может нормально переписать тексты (прикреплены). Без ключей, грамотный текст. Ищу человека, который ...
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Необходимо написать 80 статей по банковской тематике.
40 по теме домашние животные.
25 по теме строительства.
Пишите какую тему готовы взять и сколько будет стоить 1000 знаков б/п.
Предоставляем на каждую статью ТЗ с планом статьи и подзаголовками.
От вас глубокий рерайт с уникальностью от 85% по etxt
Важно! Соблюдение сроков и точное следование ТЗ и инструкции.
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