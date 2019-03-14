Рерайт плюс перевод текста, украинский язык

РерайтингЗавершен1 заявка138 просмотров
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Всем привет!

Есть текст на русском языке, нужно написать похожий по смыслу и структуре текст на украинском. Получается как бы рерайт и перевод сразу :) жду заявки.

5 лет назад
irto2000
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
Work_home
Ольга 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
WMZ
Отличный исполнитель! Буду обращаться еще!
Всё прекрасно, благодарю! Интересное задание, мгновенная оплата. Буду рада сотрудничать в дальнейшем!
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