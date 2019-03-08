Нужен рерайтер который разбирается в теме водосточных систем, легко ориентируется в терминах что и для чего используется, какие системы лучше, хуже, чем отличаются - и может нормально переписать тексты (прикреплены). Без ключей, грамотный текст. Ищу человека, который ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать статью на тему:
"Обязательно ли заключать договор на техническое обслуживание газового оборудования в 2019 году
"
В первом абзаце нужно употребить фразу:
договор на обслуживание газового оборудования
Ключевые слова, которые нужно употребить, но вы сами решаете, в каком блоке их употреблять:
в частном доме, в многоквартирном доме, обязателен или нет, обязательный, договор
Разбивайте текст на абзацы по 300-600 символов.
Используйте разные форматы подачи контента в статье(цитаты, списки, таблицы)
Структурируйте контент с помощью подзаголовков
2. Объем текста: 8500 символов без пробелов за 30 руб /1000 зн.бп.
3. Если вы не готовы писать по такой цене – просто не отвечайте на этот проект
4.Откликаться и оставлять свои контакты могут также начинающие рерайтеры.
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