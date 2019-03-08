Нужно написать статью на тему:

"Обязательно ли заключать договор на техническое обслуживание газового оборудования в 2019 году

"

В первом абзаце нужно употребить фразу:

договор на обслуживание газового оборудования

Ключевые слова, которые нужно употребить, но вы сами решаете, в каком блоке их употреблять:

в частном доме, в многоквартирном доме, обязателен или нет, обязательный, договор

Разбивайте текст на абзацы по 300-600 символов.

Используйте разные форматы подачи контента в статье(цитаты, списки, таблицы)

Структурируйте контент с помощью подзаголовков

2. Объем текста: 8500 символов без пробелов за 30 руб /1000 зн.бп.

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