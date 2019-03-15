Рерайт текста по психологии

РерайтингЗавершен6 заявок242 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сделать рерайт небольшого текста по психологии. Уникальность должна быть максимальной.

Текст во вложении.

Скидывайте свои заявки с указанием сроков и стоимости.

Рерайт текста
5 лет назад
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
AlyonaGl
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$4
1 день
WMZ
Алёна оперативно справилась с работой. Мои наилучшие рекомендации.
Наталья четко и ясно поставила задачу. Всегда была на связи. Оплату провела сразу через безопасный платеж. Однозначно рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Рерайт текстов

    Рерайт текстов (+ правка после проверки) Время на выполнение статьи: не более суток. Объем одной статьи - 3000-4000 зн.б.п. Предлагайте свою цену за 1 т.зн.б.п.

    Рерайтинг21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен рерайт текстов с другого сайта

    Примерно около 29 +- 10 текстов.  Требования к тексту: Уникальность 80-90% Разделение на абзацы как на сайте исходнике Формирование в тексте списков как на сайте исходнике Количество символов +- 1000 к каждому тексту Каждый текст сохранять в отдельный файл с названием ...

    Рерайтинг9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание статей футбольной тематики

    Написание статей футбольной тематики (рерайт с уникальностью не ниже 80%), общий объем ~100 000 символов без пробелов. Необходимо также форматирование текста и вставка картинки (с заполнением тега Alt). Опечатки, и тем более ошибки, не допускаются. Срок ...

    Написание статей
    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайтинг уже готовых 18 статей

    Необходимо сделать рерайтинг 18 статей наших конкурентов (файл с ссылками на статьи прикрепляю) Требование 100.00% уникальности, оптимальное кол-во воды... Вообщем все требования по SEO, текст проверяется через сервисы после сдачи. Сохранение слов с гиперссылками (выделить их в ...

    Рерайтинг18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно написать статью

    Нужно написать статью на тему: "Обязательно ли заключать договор на техническое обслуживание газового оборудования в 2019 году " В первом абзаце нужно употребить фразу: договор на обслуживание газового оборудования Ключевые слова, которые нужно употребить, но вы сами решаете, в каком ...

    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать статью "Обзор Xiaomi Mi Mix 3"

    [b]ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ:[/b] Обзор Xiaomi Mi Mix 3 [b]ОБЪЁМ:[/b] 9500 - 11000 збп [b]ПЛАН СТАТЬИ:[/b] Введение втему (h2) Обзор Xiaomi Mi Mix 3 (h2) Технические характеристики (с таблицей) (h2) Упаковка и комплектация (h2) Внешний вид и эргономика (h2) Дисплей и его возможности (h2) Железо и ...

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт нужен текстов для сайта

    Нужен свободный рерайт текстов с других сайтов на тему рыбалка для форума рыбаков в раздел статьи. Рерайт с высокой уникальностью по адвего плагиатус. Напишите стоимость за кило ЗБП и ваш скайп для связи.

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад