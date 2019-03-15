Миром правят верные слова

Приветствую. Я, Алёна Глушко. Гуманитарий в душе.

Прошла обучение в школе копирайтинга Юлии Волкодав.Так же помимо самого обучения в школе дополнительно прошла видео-уроки о

продающих текстах и искусстве красивого письма.

Имею диплом специалиста в сфере социально-культурногосервиса и туризма. Поэтому написание текстов на тему туризма не составит труда.

Так же сервисная тематика близка далеко не всем. Отели, бары, рестораны, любое

обслуживание важно правильно преподнести клиенту. Убедил – продал.

Дети, беременность, роды, развивающие занятия, детскоездоровье. У меня двое детей, которые наградили меня большим опытом. Я самостоятельно

занимаюсь их развитием и воспитанием. Активно интересуюсь новинками на рынке

детских товаров – игрушки, книги, одежда, здоровье, косметика. Веду блог со

смежной тематикой.

Бьюти-индустрия. Декоративная косметика, уход зателом, инструменты красоты, технические бьюти-штучки, домашние и салонные

процедуры. Всё это входит в круг моих интересов более 10 лет. Многое пробую

лично сама. Поэтому Вы получите статью именно о том, что хотели. От человека,

который точно знает, о чем пишет.

Технические новинки, домашние животные, интерьер,жизнь за городом, книги, кино, мода, социальные сети, отношения. И в этих

сферах у Вас будет достоверная статья.

Все 5 лет в университете меня учили собирать,проверять и перепроверять информацию. И я овладела этим искусством. Именно

поэтому, когда Вы закажете статью на другую тематику, она будет выполнена на

отлично. Кроме узкоспециализированных сфер. Таких как медицина, точные науки,

строительство.

Работая со мной, Вы получите партнерство, а онопредполагает:

· Обязательное соблюдение сроков.

· Достоверную информацию.

· Соблюдение ТЗ.

· Правка текста по требованию.

· Текст, который Ваши клиенты не будутчитать наискосок.

· Органично вписанные ключевые фразы,которые не будут бросаться в глаза читателю.

· Естественно, оригинальность текста.

· Приятный, легкий текст, при чтениикоторого не захочется незамедлительно закрыть страницу.

· Быструю обратную связь.

Свяжитесь со мной. И мы обязательно придем с Вами ксотрудничеству.