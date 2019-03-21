Сделать качественный рерайт

$3
РерайтингЗавершен15 заявок365 просмотров
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Необходимо сделать качественный рерайт статьи объемом 2000 зюп.

5 лет назад
TRAFLINKS
Игорь 
43 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
ivahnina
Ира 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
5 лет назад
$3
2 дня
WMZ
Огромное спасибо Ирине за выполнение ответственной и качественной работы! Текст без ошибок, грамотность на 5+, однозначно рекомендую к сотрудничеству!!
Прекрасный заказчик. Oтветил на все вопросы, которые возникали в работе. Оплата в срок. Рекомендую к сотруднечеству.
vetali1234
22 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$3
1 день
WMZ
Виталий непременно справился с задачей на 5+. Текст очень качественный, вычитанный, без ошибок, однозначно рекомендую к сотрудничеству!!
Очень хорошый закажчик,четкое ТЗ,оплата в срок ,приятен в общении.Рекомендую!
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