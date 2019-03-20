Интернет-магазин с нуля на Битрикс + шаблон АСПРО NEXT + 1С УТ

Реализовать проект интернет-магазина косметики с нуля на Битрикс + шаблон АСПРО NEXT в связке с 1С УТ11.4

Рассматриваю только те кандидатуры, которые имеют опыт работы с данным шаблоном, имеют официальный статуса разработчика Битрикс, и способны подтвердить это соответствующими ссылками. При наличии партнерских соглашений с Битриксом и Аспро, приобретение платформы (Бизнес) и шаблона (NEXT), возможно через исполнителя.

Оплата – поэтапная, безналичный расчет по договору с юр.лицом (ИП или ООО).

Каждый этап по 50% предоплатой, никаких других вариантов не рассматриваю.

1) Проработка функционала

2) Разработка дизайна

3) Верстка

4) Отладка

С чем придется работать:

1) Максимальный редизайн исходного шаблона ПК и мобильной версии. Графическая проработка всех страниц, в том числе и ЛК.

2) Адаптивная кросплатформенная вёрстка под любое устройство в сочетании с любым популярным браузером.

3) Определение местоположения по IP, возможность изменения региона.

4) Проработка каталога товаров для переключения в три режима отображения: по категориям, по брендам, по назначению.

5) Максимальная интеграция с УТ 1С – обмен товарами, заказами и статусами, контрагентами, оплатами, акциями и предложениями, типами цен, дополнительными нестандартными полями (размеры, вес, лояльность к клиенту и т.д.). Информация максимально должна быть на стороне 1С, сайт рассматривается лишь как средство публикации.

6) Ценовые группы: розница, опт, мелкий опт. Привязка к клиентам в ЛК.

7) Скидки для розницы от сумм, к примеру: от 3т.р.-3%, от 6т.р.-5%, от 10 т.р.-5%. Возможность изменения «вилки» на стороне 1С.

8) Полноценно задействовать «предустановленный список маркетинговых акций» в Битрикс. Акции с отсчетом времени. Скидки по купону или накопительной карте с регистрацией в ЛК.

9) Методы фильтрации и сортировки товаров в зависимости от раздела (по цене, популярности, наличию, бренду, категории и т.д.).

10) Интеграция с единым API-сервисом курьерских служб (предварительно это https://apiship.ru, реализованный модулем http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/ipol.apiship) и методами отслеживания состояния заказа. Расчет конечной стоимости доставки. Скидки на доставку при онлайн оплате. Перерасчет стоимости доставки в зависимости от суммы заказа.

11) Интеграция различных способов оплаты – нал, безнал, карты, счет юр.лицу

12) Подключение и синхронизация с социальными сетями – отзывы о товарах, статьи, новости, акции.

13) ЛК пользователя - история и статусы заказов, отслеживание посылок, привязка к ценовым группам, управление подписками, управление адресами доставки, отображение купонов, привязка накопительной карты. Автоматическая регистрация новых клиентов, дальнейшая привязка заказов к ЛК ранее зарегистрированных клиентов. Вход в ЛК, восстановление доступа и методы оповещения пользователей средствами e-mail или СМС.

14) Проработка и дополнение блоков: карточка товара, группы товаров, «сопутствующие товары», «с этим часто покупают», сравнение, избранные, шаблонов уведомлений, подписка, обратная связь.

15) Функционал: покупка без регистрации (авторизация), просмотр заказа по ключу без авторизации, быстрый заказ, защита форм капчей, генерация XML для маркета, подключение BigData, Автокеширование, Автокомпозит.

16) Максимально оптимизированный код для SEO. Полная и корректная микро разметка всех страниц. Корректная структура заголовков. Метаданные. Оптимизированные URL и внутренние ссылки (ЧПУ). Корректный Last modify. Проработанная страница 404. Корректная генерация sitemap.xml (без дублей и хлама). Проработанный robots.txt. Функционал для добавления 301 редиректа. Максимально валидная верстка w3.org и соответствие требованиям площадок Яндекс и Google. Ограничение индексации определенных страниц и элементов поисковыми роботами (страница поиска и его результатов, ЛК, корзина покупок, оформление заказа). Явный DOCTYPE html.

Жду Ваших предложений по стоимости и срокам.