Интернет-магазин с нуля на Битрикс + шаблон АСПРО NEXT + 1С УТ

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки192 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Реализовать проект интернет-магазина косметики с нуля на Битрикс + шаблон АСПРО NEXT в связке с 1С УТ11.4

Рассматриваю  только те кандидатуры, которые имеют опыт работы с данным шаблоном, имеют  официальный статуса разработчика Битрикс, и способны подтвердить это соответствующими ссылками. При наличии партнерских соглашений с Битриксом и Аспро, приобретение платформы (Бизнес) и шаблона (NEXT), возможно через исполнителя.

Оплата – поэтапная, безналичный расчет по договору с юр.лицом (ИП или ООО). 

Каждый этап по 50% предоплатой, никаких других вариантов не рассматриваю.

1) Проработка функционала

2) Разработка дизайна

3) Верстка

4) Отладка

С чем придется работать: 

1) Максимальный редизайн исходного шаблона ПК и мобильной версии.  Графическая проработка всех страниц, в том числе и ЛК.

2) Адаптивная кросплатформенная вёрстка под любое устройство в сочетании с любым популярным браузером.

3) Определение местоположения по IP, возможность изменения региона.

4) Проработка каталога товаров для переключения в три режима отображения: по категориям, по брендам, по назначению.

5) Максимальная интеграция с УТ 1С – обмен товарами, заказами и статусами, контрагентами, оплатами, акциями и предложениями, типами цен, дополнительными нестандартными полями (размеры, вес, лояльность к клиенту и т.д.). Информация максимально должна быть на стороне 1С, сайт рассматривается лишь как средство публикации. 

6) Ценовые группы: розница, опт, мелкий опт. Привязка к клиентам в ЛК.

7) Скидки для розницы от сумм, к примеру: от 3т.р.-3%, от 6т.р.-5%, от 10 т.р.-5%. Возможность изменения «вилки» на стороне 1С. 

8) Полноценно задействовать «предустановленный список маркетинговых акций» в Битрикс. Акции с отсчетом времени. Скидки по купону  или накопительной карте с регистрацией в ЛК. 

9) Методы  фильтрации и сортировки товаров в зависимости от раздела (по цене, популярности, наличию, бренду, категории и т.д.).

10) Интеграция с единым API-сервисом курьерских служб (предварительно это https://apiship.ru, реализованный модулем http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/ipol.apiship) и методами отслеживания состояния заказа. Расчет конечной стоимости доставки. Скидки на доставку при онлайн оплате.  Перерасчет стоимости доставки в зависимости от суммы заказа.

11) Интеграция различных способов оплаты – нал, безнал, карты, счет юр.лицу

12) Подключение и синхронизация с социальными сетями  – отзывы о товарах, статьи, новости, акции. 

13) ЛК пользователя - история и статусы заказов, отслеживание посылок, привязка к ценовым группам, управление подписками, управление адресами доставки, отображение купонов, привязка накопительной карты. Автоматическая регистрация новых клиентов, дальнейшая привязка заказов к ЛК ранее зарегистрированных клиентов. Вход в ЛК, восстановление доступа и методы оповещения пользователей средствами e-mail или СМС.

14) Проработка и дополнение блоков: карточка товара, группы товаров, «сопутствующие товары», «с этим часто покупают», сравнение, избранные, шаблонов уведомлений, подписка, обратная связь.

15) Функционал: покупка без регистрации (авторизация), просмотр заказа по ключу без авторизации, быстрый заказ, защита форм капчей, генерация XML для маркета, подключение BigData, Автокеширование, Автокомпозит.

16) Максимально оптимизированный код для SEO. Полная и корректная микро разметка всех страниц. Корректная структура заголовков. Метаданные. Оптимизированные URL и внутренние ссылки (ЧПУ). Корректный Last modify. Проработанная страница 404. Корректная генерация sitemap.xml (без дублей и хлама). Проработанный robots.txt. Функционал для добавления 301 редиректа.  Максимально валидная верстка w3.org и соответствие  требованиям площадок Яндекс и Google. Ограничение индексации определенных страниц и элементов поисковыми роботами (страница поиска и его результатов, ЛК, корзина покупок, оформление заказа). Явный DOCTYPE html.

Жду Ваших предложений по стоимости и срокам.

5 лет назад
mastersys
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Интернет-магазин стройматериалов

    Функционал, в основном, как на сайте rooftrading.ru. - возможность подбора параметров товара (например расцветка) прямо из общего каталога; - фильтр не обязательно; - сравнение товаров не обязательно. Нужна будет интеграция с 1С. Варианты оплаты по счету, по карте, ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создание нового сайта-магазина

    Описание: Магазин будет заниматься продажей товаров связанных с детейлингом машин, от оборудование до различных шампуней.Сайта будет ориентирован больше на специалистов, чем на простых обывателей. Конечно же больше мужская аудитория. Тех.задание: [list=1][*]Создание основы сайта с категориями[*]Дизайн связанный с ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт-магазин по продаже цветов

    Нужен сайт-магазин по продаже цветов. Дизайн и верстку предоставлю. Функционал нужен как на этом сайте rus-buket.ru Движок на ваш выбор, лишь бы современный и удобный антиспам 57+68=

    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Работа с рекламными площадками известного типа

    Есть рекламные интернет доски, на которых размещены  объявления на услугу о краткосрочной сдаче жилья.  Возможные вариации их размещения для более лучшего размещения в поле видимости ЦУ - любые рассмотрим предложения.

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка проекта на Laravel

    Есть интернет-магазин на Laravel 5.3.31. Накопилось много задач следующего вида: 1) Исправить работу фильтра по товарам 2) Переделать смс-рассылку 3) Добавить бонусную систему (баллы) 4) Натянуть новый дизайн Работы на 2-3 месяца. Требования к кандидату и работе: 1) Еженедельные видеоконференции 2) Быть на связи ...

    Laravel
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Woocommerce фильтр товаров

    Нужен фильтр товаров по произвольным полям. (custom fields) не обязательно плагином, можно просто php код в fuction.php   У меня есть пример кода, но в Woocommerce 3,0+ изменили вывод query_posts поэтому нужны исправления. Оплата возможна как за проект, так и по ...

    WooCommerce
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Натяжка готовой верстки на OpenCart 2.3. Создание шаблона для OpenCart

    Есть сверстанные на bootstrap4 макеты для интернет-магазина (главная страница, список товаров, товар подробно). Нужно натянуть на OpenCart 2.3 и настроить модули. Присылайте сделанные примеры и ориентировочную стоимость работы. Макеты скину в ЛС. Оплата по факту выполнения, либо по ...

    OpenCart
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад