Woocommerce фильтр товаров

Есть рекламные интернет доски, на которых размещены объявления на услугу о краткосрочной сдаче жилья. Возможные вариации их размещения для более лучшего размещения в поле видимости ЦУ - любые рассмотрим предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен фильтр товаров по произвольным полям. (custom fields)
не обязательно плагином, можно просто php код в fuction.php
У меня есть пример кода, но в Woocommerce 3,0+ изменили вывод query_posts поэтому нужны исправления.
Оплата возможна как за проект, так и по часам
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