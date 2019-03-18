Необходимо создать интернет магазин. Функционал стандартный, за исключением того, что необходимо сделать парсинг товаров с различных источников (1-2) и автоматически их добавлять или обновлять на сайте. Собственно, от вас хотелось бы услышать цены, сроки. И ...
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Доброго времени, нужно создать лейдинг интернет магазина.
Информацию кину в лс
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