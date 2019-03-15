Необходимо создать интернет магазин. Функционал стандартный, за исключением того, что необходимо сделать парсинг товаров с различных источников (1-2) и автоматически их добавлять или обновлять на сайте.

Собственно, от вас хотелось бы услышать цены, сроки. И варианты решений, это будет CMS? Какая и почему отдаете ей предпочтение? Таким образом хочу отсеять некомпететных исполнителей. Спасибо!

Ниже прилагаю примеры сайтов, которые нравятся. Если у вас есть еще примеры интересных сайтов, скидывайте, гляну и обсудим.

Примеры:

https://goo.gl/VmL4n1

https://goo.gl/NNQ1Ud