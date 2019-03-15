Создание интернет-магазина автозапчастей

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок133 просмотра
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Нужно сделать сайт, интернет-магазин автозапчастей, требуется отличное оформление, дизайн и функционал по типу схожий с магазином Гиперавто (https://hyperauto.ru/),

Стройка (https://setstroika.ru/), ПодЗамену (https://podzamenu.ru/) и похожих. Укажите пожалуйста цену и время выполнения данной работы.

5 лет назад
guest_15527406535493
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад