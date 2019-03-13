Создание настройка кампаний сайта в Google AdWords в РК Крым

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1.  Территория РК Крым, с разделением по городам.

2.  Размещение  в поиске Гугл

3.  Контекстная реклама в сети Гугл

4.  Разбивка компаний по группам.

Если кратко, доп. информацию отправлю в личку.

Предпочтение имеющему опыт настройки Google AdWords в Крыму.

5 лет назад
2436
Анна 
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад