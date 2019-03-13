Добрый день, необходимо поменять тему дизайна у интернет-магазина. Новая тема эта - https://www.webasyst.ru/store/theme/euroshop/ Примерные цены от вас и сроки работы. Опыт в работе с данным движком.
Создание настройка кампаний сайта в Google AdWords в РК Крым
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Территория РК Крым, с разделением по городам.
2. Размещение в поиске Гугл
3. Контекстная реклама в сети Гугл
4. Разбивка компаний по группам.
Если кратко, доп. информацию отправлю в личку.
Предпочтение имеющему опыт настройки Google AdWords в Крыму.
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