Нужен специалист Lavarel для того чтобы доделать сайт

$1000
Интернет-магазиныЗавершен13 заявок186 просмотров
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Работали с программистом, он сорвал все сроки и в итоге сделал просто макет, с минимальной работоспособностью. Нужно на основе того что он сделал, допилить проект, чтобы получился полноценный сайт. Сайт на Lavarel, сайт по продаже спортивной одежды и обуви. Достаточно крупный проект. Подробности в скайп или телеграмм.

5 лет назад
Sekoko
Глеб 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
Nicklaos
Николай 
38 летПортугалия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$110
28 дней
Николай отлично справился. Рекомендую как высококачественного специалиста.
Отличный заказчик. Четко ставит задачу. оплачивает дополнительное всегда и сразу. рекомендую!!!