Нужен специалист Lavarel для того чтобы доделать сайт

Работали с программистом, он сорвал все сроки и в итоге сделал просто макет, с минимальной работоспособностью. Нужно на основе того что он сделал, допилить проект, чтобы получился полноценный сайт. Сайт на Lavarel, сайт по продаже спортивной одежды и обуви. Достаточно крупный проект. Подробности в скайп или телеграмм.