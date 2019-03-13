Написать сайт ( 1 страницу ) + подключить возможность оплаты товара. 

Доработка сайта!!! Оригинальные идеи!!!Посмотреть и понять что не хватает на сайте!!! Сайт https://leadermed.pro Кому надо сначала поговорить и после понять сколько будет это стоить проходите мимо!!! Если у вас есть четкие идеи а не абстракции ...