Имеется 11 свёрстанных страничек интернет магазина. Необходимо натянуть их на CMS Opencart с настройкой функционала. Из функционала: 1) Синхронизация с 1с 2) Метки транспортных кампаний на карте(сдек, деловые линии) на карте в контактах. Города берутся все по России 3) Всё остальное ...
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Написать сайт ( 1 страницу ) + подключить возможность оплаты товара.
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