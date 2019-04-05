Перенос сайта olimp-sp.ru на opencart

$476
Интернет-магазиныЗавершен2 заявки228 просмотров
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Задача

________Перенести текущий сайт http://olimp-sp.ru/ на ocStore 2.3

Главная страница

_____________________Добавить в шапку - В закладки

 - В сравнение

 - Форму заявки с сайта

 - Авторизация (ссылка на страницу) 

 - Корзина (ссылка на страницу) ﻿

 - Закрепить шапку при прокрутке страницы

 - Модуль "Мы вам перезвоним" - это сторонний продукт можно подключить куда угодно и когда угодно.Меню - использовать МегаМеню как в дизайне сайта + добавить эффект затемнения фона при наведении на меню.

На главной странице сделать вывод товаров "табами"Добавить модуль подписки на новостиДобавить модуль Новости/БлогДобавить модуль Карусель производителейДобавить яндекс карту в футер (сам футер остается как в текущем дизайне сайта)  Страница каталога

_____________________Прокрутка фото при наведении (возможно стрелочками)

При наведении на карточку товара показывается краткое описание + кнопки В сравнение и В закладки

В остальном переносим дизайн текущего сайта olimp-sp.ru

Дополнительные задачи

_______________________Перенос товаров и категорий с текущего сайта (включая описание, фото, опции товара, url, цену)

OpenCart
5 лет назад
OLIMP-SP
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
devagency
Роман 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
$476
21 день
Андрей отличный специалист, рекомендую.
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!
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