Перенос сайта olimp-sp.ru на opencart

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Задача
________Перенести текущий сайт http://olimp-sp.ru/ на ocStore 2.3
Главная страница
_____________________Добавить в шапку - В закладки
- В сравнение
- Форму заявки с сайта
- Авторизация (ссылка на страницу)
- Корзина (ссылка на страницу)
- Закрепить шапку при прокрутке страницы
- Модуль "Мы вам перезвоним" - это сторонний продукт можно подключить куда угодно и когда угодно.Меню - использовать МегаМеню как в дизайне сайта + добавить эффект затемнения фона при наведении на меню.
На главной странице сделать вывод товаров "табами"Добавить модуль подписки на новостиДобавить модуль Новости/БлогДобавить модуль Карусель производителейДобавить яндекс карту в футер (сам футер остается как в текущем дизайне сайта) Страница каталога
_____________________Прокрутка фото при наведении (возможно стрелочками)
При наведении на карточку товара показывается краткое описание + кнопки В сравнение и В закладки
В остальном переносим дизайн текущего сайта olimp-sp.ru
Дополнительные задачи
_______________________Перенос товаров и категорий с текущего сайта (включая описание, фото, опции товара, url, цену)
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