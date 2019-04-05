Перенос сайта olimp-sp.ru на opencart

Задача

________Перенести текущий сайт http://olimp-sp.ru/ на ocStore 2.3

Главная страница

_____________________Добавить в шапку - В закладки

- В сравнение

- Форму заявки с сайта

- Авторизация (ссылка на страницу)

- Корзина (ссылка на страницу) ﻿

- Закрепить шапку при прокрутке страницы

- Модуль "Мы вам перезвоним" - это сторонний продукт можно подключить куда угодно и когда угодно.Меню - использовать МегаМеню как в дизайне сайта + добавить эффект затемнения фона при наведении на меню.

На главной странице сделать вывод товаров "табами"Добавить модуль подписки на новостиДобавить модуль Новости/БлогДобавить модуль Карусель производителейДобавить яндекс карту в футер (сам футер остается как в текущем дизайне сайта) Страница каталога

_____________________Прокрутка фото при наведении (возможно стрелочками)

При наведении на карточку товара показывается краткое описание + кнопки В сравнение и В закладки

В остальном переносим дизайн текущего сайта olimp-sp.ru

Дополнительные задачи

_______________________Перенос товаров и категорий с текущего сайта (включая описание, фото, опции товара, url, цену)