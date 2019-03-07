Программирование магазина на Wordpress-Woocoommerce

Нужно создать одностраничник, продающий название мази с оплатой на сайте. Сама мазь - очень эффективна (проверенно лично) от прыщей и псориаза. Доступна в каждой в аптеке и стоит недорого(50р). В интернете о ней положительные отзывы,нет ...
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Добрый день!
Ищу опытного разработчика Wordpress/Woocommerce для реализации интернет магазина,
на базе покупного шаблона, который соответствует дизайну сайта.
Дизайн сайта также будет предоставлен в PSD.
Предпочтение – разработчикам, использующим уже готовые плагины, для реализации задачи.
Описание проекта (функционала):
интернет магазин по продаже коопировальной техники и расходных материалов (запчастей) к ней.
Любую копировальную технику можно как купить сразу, так и взять в аренду (будет две кнопки, купить и Аренда)
К каждому товару, можно индивидуально настроить из админки – Сопутствующие товары и раздел: Расходные материалы (запчасти)
Функционал Главной страницы:
– слайдер;
– вывод ТОП5 товаров (настраиваются из админки);
– Промо Товар дня (настраивается из админки);
– Вывод от 6 до 24 товаров запчастей (карусель) (настраивается из админки)
– Форма контактов
– Кнопка обратного звонка
Функционал Каталога:
– Каталог товаров;
- Фильтры подбора: по цене, по весу, по параметрам (уточняется)
(возможно на javascript – сделать ползунками – цена изменяется при "движении ползунка)
Страница Товара:
– Большая картинка Товара
– дополнительные изображения товара
– цена
– Краткое описание
– Кнопка купить (добавить в корзину)
– Кнопка аренда (при клике открывается страница, на которой уже указан
выбранный товар и форма контактных данных, при заполнении приходит
письмо админу сайта с данными товара и фио заказчика)
- Описание товара
- Похожие товары (рекомендуемые товары) – задается из админки
- Сопутсвующие запчасти (задается из админки). Для каждого товара можно выбрать сопутсвующие запчасти в админке индивидуально
Готов ответить на дополнительные вопросы по проекту
Пишите, о похожем опыте, вкратце, как планируете реализовать функционал
Цену и сроки
Спасибо!
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