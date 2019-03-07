Программирование магазина на Wordpress-Woocoommerce

Добрый день!

Ищу опытного разработчика Wordpress/Woocommerce для реализации интернет магазина,

на базе покупного шаблона, который соответствует дизайну сайта.

Дизайн сайта также будет предоставлен в PSD.

Предпочтение – разработчикам, использующим уже готовые плагины, для реализации задачи.

Описание проекта (функционала):

интернет магазин по продаже коопировальной техники и расходных материалов (запчастей) к ней.

Любую копировальную технику можно как купить сразу, так и взять в аренду (будет две кнопки, купить и Аренда)

К каждому товару, можно индивидуально настроить из админки – Сопутствующие товары и раздел: Расходные материалы (запчасти)

Функционал Главной страницы:

– слайдер;

– вывод ТОП5 товаров (настраиваются из админки);

– Промо Товар дня (настраивается из админки);

– Вывод от 6 до 24 товаров запчастей (карусель) (настраивается из админки)

– Форма контактов

– Кнопка обратного звонка

Функционал Каталога:

– Каталог товаров;

- Фильтры подбора: по цене, по весу, по параметрам (уточняется)

(возможно на javascript – сделать ползунками – цена изменяется при "движении ползунка)

Страница Товара:

– Большая картинка Товара

– дополнительные изображения товара

– цена

– Краткое описание

– Кнопка купить (добавить в корзину)

– Кнопка аренда (при клике открывается страница, на которой уже указан

выбранный товар и форма контактных данных, при заполнении приходит

письмо админу сайта с данными товара и фио заказчика)

- Описание товара

- Похожие товары (рекомендуемые товары) – задается из админки

- Сопутсвующие запчасти (задается из админки). Для каждого товара можно выбрать сопутсвующие запчасти в админке индивидуально

Готов ответить на дополнительные вопросы по проекту

Пишите, о похожем опыте, вкратце, как планируете реализовать функционал

Цену и сроки

Спасибо!