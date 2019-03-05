Исправление на сайте Opencart 1.4.6

Добрый день! Есть ряд задач по Prestashop различной сложности. Необходим специалист, который сможет оперативно приступить к работе. Отпишитесь, пожалуйста, в проекте, кто свободен в данный момент. ТЗ готово. Отправлю в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры
Требуется внести изменения на сайт который работает на движке Opencart 1.5.6
Все подробности задания в ТЗ
Прошу обязательно указать цену за работу.
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