Магазин Prestashop

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок146 просмотров
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Старый магазин, написанный непонятно на каком движке требует переноса и новый дизайн.

Однозначно нужен Prestashop. Нужен специалист по этому движку, возможно

потребуется написать скрипт переноса около 1000 товаров со старой базы в

новую.

Нужен человек со знаниями Presta, дизайн и верстка на моей стороне. Если если кто-то готов сделать с дизайном и

версткой под ключ - пишите.

Урл в личку скину

Prestashop
5 лет назад
MIRREXX
Роман 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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    Добрый день! Есть ряд задач по Prestashop различной сложности. Необходим специалист, который сможет оперативно приступить к работе. Отпишитесь, пожалуйста, в проекте, кто свободен в данный момент. ТЗ готово. Отправлю в личку.

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