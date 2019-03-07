Создание одностраничника

Добрый день! Есть ряд задач по Prestashop различной сложности. Необходим специалист, который сможет оперативно приступить к работе. Отпишитесь, пожалуйста, в проекте, кто свободен в данный момент. ТЗ готово. Отправлю в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать одностраничник, продающий название мази с оплатой на сайте. Сама мазь - очень эффективна (проверенно лично) от прыщей и псориаза. Доступна в каждой в аптеке и стоит недорого(50р). В интернете о ней положительные отзывы,нет противопоказаний. На сайте будет ознакомительная информация, доказательства ее эффективности и отзывы. Если посетителю интересно знать подробнее что это за чудо-мазь, или сделать заказ с доставкой, он оплачивает на сайте символическую сумму и на почту или смс ему приходит сообщение со всей инфой. Цель проекта - дать людям знания о простом и недорогом средстве, которое за минимальный срок (2-3 дня) действительно помогает от труднолечимых заболеваний кожи! Контент сайта (текст, картинки отзывы) уже в процессе создания, задача - все это разместить на готовом макете или создать свой. Кто знает как лучше сделать и готов помочь пишите!
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