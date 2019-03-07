Сделать копию интернет магаина

Есть ИМ по продаже цифровых товаров (игровых аккаунтов), но нет никакой возможности для покупки. Ищу человека, способного добавить крипто-оплату (или например связать с платёжкой webmoney merchant/selly gg). Чтобы после оплаты клиент мог закачать/просмотреть приобретённый товар. ...