Устранение ошибок на сайте,платформа OpenCart.

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки163 просмотра
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Задачи и сумма приблизительные, все обсуждается.

Уменьшите время ответа сервера, желательно, чтобы это значение не превышало 200 миллисекунд. Установите на сайтSSL сертификат и поставьте переадресацию с http на https.Удалите из исходного кода страницы лишние пробелы, табуляции и переносы строк.Некоторые элементы на страницах сайта слишком маленького размера, увеличьте их размер для удобного

нажатия с мобильных устройств.Удалите код подключенияJavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы. Страница

начинает отображаться, только после загрузки этих файлов.Сократите CSS код."Сжатие CSS", это увеличит скорость загрузки сайта.Сократите JS файлы.Отключите отображение версии сервера, операционной системы.было бы не плохо перевести сайт на https, c платным ssl сертификатом, ну... или с бесплатным Let's Encrypt Проверка валидностиHTML:Проверка валидностиCSS:Возможно уменьшить изображения на 345 Кбайт. Пeреведите изображения в правильный формат: PNG или

JPEG. Используйте инструменты сжатия изображений: OptiPNG или PNGOUT для png,

jpegtran или jpegoptim для JPEG.Размер ресурса можно уменьшить, удалив ненужные байты, например лишние пробелы, переносы строки и

отступы. Сократив код HTML, CSS и JavaScript, вы ускорите загрузку,

синтаксический анализ и отображение страницы.Удалите из HTML кода лишние байты (пробелы, табуляции и переносы строк) Сократите CSS   Влияние на производительность:  Сократите HTML   Влияние на производительность:  

OpenCart
5 лет назад
guest_15522306636699
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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