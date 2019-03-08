Установить модуль на OpenCart 2.3.0.2

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок213 просмотров
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Модуль приобретен тут https://ocmod.net/modul-zapros-tseny

при установке модуля проподает цена и опции, а сам модуль не встает . Модуль виден только в модификаторе а в "модули/расширении" не появляется.

OpenCart
5 лет назад
kirbel
55 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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