Добрый вечер! Нужно сделать фильтры на сайте по некоторым позициям.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка сайта!!! Оригинальные идеи!!!Посмотреть и понять что не хватает на сайте!!! Сайт https://leadermed.pro Кому надо сначала поговорить и после понять сколько будет это стоить проходите мимо!!! Если у вас есть четкие идеи а не абстракции то сработаемся!!! Не пишете мне названия всяких плагинов и тому подобное, я в них не разбираюсь. Кто знает каким должен быть интернет магазин и чтоб не был похож на остальные миллион сайтов я жду предложений!!! Готов заплатить адекватную сумму для адекватного исполнителя!!! Бюджет + - 10.000 т р. На фотографии внимания не обращайте, они там для примера.
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