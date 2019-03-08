Доработка сайта!

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки162 просмотра
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Доработка сайта!!! Оригинальные идеи!!!Посмотреть и понять что не хватает на сайте!!! Сайт https://leadermed.pro  Кому надо сначала поговорить и после понять сколько будет это стоить проходите мимо!!! Если у вас есть четкие идеи а не абстракции то сработаемся!!! Не пишете мне названия всяких плагинов и тому подобное, я в них не разбираюсь. Кто знает каким должен быть интернет магазин и чтоб не был похож на остальные миллион сайтов я жду предложений!!! Готов заплатить адекватную сумму для адекватного исполнителя!!! Бюджет + - 10.000 т р.  На фотографии внимания не обращайте, они там для примера.

5 лет назад
leadermedpro
Иван Иванов 
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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