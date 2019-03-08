Сайт по типу ламода, привязка к складской базе

Модуль приобретен тут https://ocmod.net/modul-zapros-tseny при установке модуля проподает цена и опции, а сам модуль не встает . Модуль виден только в модификаторе а в "модули/расширении" не появляется.
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Всем привет. Нужен удобный сайт, простой в дизайне, но технически правильный и тем лёгкий для пользователя - покупка в минимум кликов и т.д.
Нравятся - ламода, вайлдберрис и прочие.
Самый главный критерий - это привязка к обычной базе, например 1с - Для постоянного он-лайн слежения за остатками, т.к.база общая, работать будет не только на сайт.
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