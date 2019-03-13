Парсинг товаров из xls xml yml в joomlashopping + создание фильтров

Здравствуйте! Нужно подключить парсинг товаров из файлов xml yml в joomlashopping, настроить cron, создать фильтры для подбора запчастей (по структуре примерно как здесь), подключить парсинг курса валют для конвертации из у.е. в национальную валюту.

Желательно с "живыми" примерами выполнения подобных задач.

Более подробное ТЗ уже с исполнителем.

Указывайте расценки (можно в личку).