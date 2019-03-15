Флористический интернет-магазин (букеты, композиции из живых цветов)

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Здравствуйте,  Марина!

Необходимо создать сверхпритягательный интернет-магазин. Ознакомилась с Вашими работами и поняла, - Вы тот специалист и та личность, которой я могу доверить этот проект. Во вложении частично заполненный бриф. Частично, потому что не владею Вашей терминологией и познаниями.

Надеюсь на плодотворное сотрудничество.

С уважением,

Наталья.

5 лет назад
guest_15526509929539
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад