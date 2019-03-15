Фильтр товаров по размеру в наличии – shop-script 8

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка148 просмотров
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У нас интернет-магазин одежды, shop-script 8. Задача состоит в том, чтобы в категориях можно было отфильтровать товары по размеру в наличии.

При этом установлен плагин Smart Filters 2.0, в нем якобы этот функционал заявлен. Но разработчик не выходит на связь. 

5 лет назад
viktorlisenko
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад