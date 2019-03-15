Создание сайта магазина дверей

Интернет-магазиныЗакрыт18 заявок198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание сайта похожего на http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/dw.deluxe/ , язык написания значения не имеет. 

Наполнением и обновлением можем заниматься самостоятельно и вручную, все зависит от цены за эти услуги, главное, чтоб это было удобно.

В файле хотелки взят максимум из функционала, я понимаю что на некоторых системах это все не реализуемо, по возможности отпишитесь, что придется порезать. Сайт должен быть быстрым, понятным посетителю (удобным), с возможностью сео продвижения без препятствий.

Удобная админ панель, возможность расширения функционала в будущем. Карточка товара похожа на эту http://www.optimaporte.ru/doors/constructor/m000000002  .

Может еще чего не дописал, спрашивайте.

5 лет назад
drobinoleg
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад