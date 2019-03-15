Нужно внести измениния на сайте(опен кард)

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Есть не работающий интернет-магазин на движке опен кард,товары все удалены
Есть поставщик телефонов,айфонов в основном,велосипедов и электротехники(гироскутеры,электросамокаты,квадрокомтеры,электомашинки и др),у них есть прайсы с ценами
У одного сайта есть выгрузка по электротоварам у других только прайсы
Что нужно сделать:
Начать можно с простого,с того поставщика у которого есть выгрузка,сделать все категории под него со значками и перезалить,синхронизировать его товар с моим сайтом,посмотреть как всё будет выглядеть и потом работать далее
Удалить старые категории и сделать новые категории телефоны,электросамокаты,гироскутеры,вилосипеды
Нужно будет сделать красивые карточки товаров с описанием,данные находите сами в инете,товар простой пока без цен+ своя црм система,можно в опен кард
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