Нужно внести измениния на сайте(опен кард)

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок155 просмотров
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Есть не работающий интернет-магазин на движке опен кард,товары все удалены  

Есть поставщик телефонов,айфонов в основном,велосипедов и электротехники(гироскутеры,электросамокаты,квадрокомтеры,электомашинки и др),у них есть прайсы с ценами  

У одного сайта есть выгрузка по электротоварам у других только прайсы 

Что нужно сделать:  

Начать можно с простого,с того поставщика у которого есть выгрузка,сделать все категории под него со значками и перезалить,синхронизировать его товар с моим сайтом,посмотреть как всё будет выглядеть и потом работать далее 

Удалить старые категории и сделать новые категории телефоны,электросамокаты,гироскутеры,вилосипеды  

Нужно будет сделать красивые карточки товаров с описанием,данные находите сами в инете,товар простой пока без цен+ своя црм система,можно в опен кард  

5 лет назад
azamatboliev
Болиев 
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад