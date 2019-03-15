Создать небольшой интернет магазин

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок121 просмотр
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Нужен аккуратный интернет магазин с красивым и не нагруженным интерфейсом примерно на 70-80 товаров. 

Цена договорная. ТЗ скину лично исполнителю

5 лет назад
Danil_shklyar
Данил 
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
sales4limes
Вячеслав 
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$650
6 дней
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