Перенос интернет мазагина из ModX на 1С битрикс

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок148 просмотров
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Есть сайт на MODX. Нужно перенести данные на сайт сделанный на готовом решении на 1С Битрикс. Есть товар и его нужно перенести так что бы все было как на сайте примере, поля характеристик и тд.

Кто готов и хорошо умеет, пишите свои предложения!

MODX
5 лет назад
Nickmedia
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад