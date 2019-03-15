Перенос интернет мазагина из ModX на 1С битрикс

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Есть сайт на MODX. Нужно перенести данные на сайт сделанный на готовом решении на 1С Битрикс. Есть товар и его нужно перенести так что бы все было как на сайте примере, поля характеристик и тд.
Кто готов и хорошо умеет, пишите свои предложения!
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