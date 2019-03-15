Мультивендорный интернет магазин на OpenCart

ОБЩАЯ ИДЕЯ:

Будет общий интернет магазин, в котором могут регистрироваться продавцы магазинов, оптовок и продавать свой товар.

Зарегистрированные продавцы должны проходить модерацию администратором сайта.

- Продавцы будут добавлять информацию о своей компании (график работы, описание, контакты, способы доставки), будут добавлять товар в интернет магазин. Количество и стоимость продавец может менять с помощью загрузки Excel файл.

- Покупатель делает заказ в интернет магазине, при оформлении заказа покупатель может выбрать для каждого заказа любой день для доставки. Оплата онлайн, например Яндекс касса. Все заказы, информация по заказам и статусы заказов отображаются в личном кабинете покупателя.

- После оформления заказа, заказы поступают Продавцам, чей товар был в корзине. Продавцы формируют заказы и отправляют Курьера с заказом. Каждый продавец видит только свои заказы и свои товары, которые были в корзине. Продавцы могут менять статус по соим заказам.

- Будут курьеры от продавцов, которым будут даваться путевые листы распечатанные через сайт. Курьер после доставки должен менять статус заказа на сайте.

Дизайн не важен, в светлых, приятных тонах.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Пишите ориентировочную стоимость и сроки. Например от - до -.

Без озвучивания примерной стоимости можете даже не писать.