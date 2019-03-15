Создание интернет-магазина

Интернет-магазиныЗакрыт14 заявок191 просмотр
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Здравствуйте!

Необходимосделать интернет-магазин с закрытой базой данных запчастей(вход на сайт

осуществляется по заранее выданному логин/паролю), язык - английский.

 

Описание сайта:

- Шапка сайта. Логотип, название фирмы,логин пользователя, корзина с количеством товара.

- Однапоисковая строка для поиска по товарам.

- Категории(всепроизводители машин которые есть в базе, около 15 шт), в каждой категории есть

свое количество подкатегорий(название узлов машин, примерно, 30-40

подкатегорий), в подкатегории все количество деталей соответствующее данной

подкатегории(выводятся в табличной форме, примерно, 30-500 шт.)

- Карточкатовара(примерный образец kartochka.jpg). Будет отражена вся информация из базы

по данной детали, картинка(если имеется, если картинке нет – стандартная

картинка узла). Еще в карточке товара должен быть список подобных деталей

другого диаметра(детали первые 5 символов Drawing Nr которых одинаковы)

- Подвал сайта. Тут будет краткаяинформация о нас и ссылки.

 

База деталей(Base.png):

Количестводеталей примерно 10 000 шт., экспорт базы можно сделать в любом формате

экселя.

Образецфрагмента базы в «Base.png».

В базу будетдобавлено:

-дополнительный столбец «Lead time» в котором будет строка с информацией о

времени выполнения заказа.

 

Поля базы:

Machine –категория(производитель машины)

Assembly group –подкатегория(название узла)

Description EN - описание

OEM Nr. – OEM номер

Drawing Nr. – Drawing номер

TMQS Nr. - TMQS номер

Photo – названиефайла с изображением детали

Price1 –стоимость за 1 деталь

QTY 1 – кол-водеталей

Price2 – стоимостьдеталей за «QTY 2» штук

QTY 2 – кол-водеталей

Price3 – стоимостьдеталей за «QTY 3» штук

QTY 3 – кол-водеталей

Price4 – стоимостьдеталей за «QTY 4» штук

QTY 4 – кол-водеталей

Price5 – стоимостьдеталей за «QTY 5» штук

QTY 5 – кол-водеталей

 

Необходимый функционал сайта:

- Поиск по базе. Необходимо сделать одну поисковую строку, запрос изэтой строки должен искать по 4 колонкам(Description EN, OEM Nr, Drawing Nr., TMQS Nr.).

Запрос можетсодержать не только номер запчасти, а и название запчасти+номер, причем

название и номер могут быть неполными. Сложность еще заключается в том что нет

четкого формата для номеров запчастей, например, один и тот же номер OEM в запросеможет быть записан как 9659654-000-00, 965965400000, 965 965 4000 00, 965965.

Желательно реализовать поиск как на сайте www.mercateo.co.uk, чтобы заходя в категорию илиподкатегорию, в начале поисковой строки автоматически добавлялось название

производителя или узла.

- Корзина. Стандартное оформление заказа.

- Личный кабинет. Необходимо хранитьисторию заказов и протокол входов(время, дата и желательно указать

географическое место откуда произведен вход).

 

Указывайте пож-та примерную стоимость исроки.

 

 

 

 

5 лет назад
glong2015
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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