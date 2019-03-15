Создание интернет-магазина

Необходимо создать интернет магазин. Функционал стандартный, за исключением того, что необходимо сделать парсинг товаров с различных источников (1-2) и автоматически их добавлять или обновлять на сайте. Собственно, от вас хотелось бы услышать цены, сроки. И ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимосделать интернет-магазин с закрытой базой данных запчастей(вход на сайт
осуществляется по заранее выданному логин/паролю), язык - английский.
Описание сайта:
- Шапка сайта. Логотип, название фирмы,логин пользователя, корзина с количеством товара.
- Однапоисковая строка для поиска по товарам.
- Категории(всепроизводители машин которые есть в базе, около 15 шт), в каждой категории есть
свое количество подкатегорий(название узлов машин, примерно, 30-40
подкатегорий), в подкатегории все количество деталей соответствующее данной
подкатегории(выводятся в табличной форме, примерно, 30-500 шт.)
- Карточкатовара(примерный образец kartochka.jpg). Будет отражена вся информация из базы
по данной детали, картинка(если имеется, если картинке нет – стандартная
картинка узла). Еще в карточке товара должен быть список подобных деталей
другого диаметра(детали первые 5 символов Drawing Nr которых одинаковы)
- Подвал сайта. Тут будет краткаяинформация о нас и ссылки.
База деталей(Base.png):
Количестводеталей примерно 10 000 шт., экспорт базы можно сделать в любом формате
экселя.
Образецфрагмента базы в «Base.png».
В базу будетдобавлено:
-дополнительный столбец «Lead time» в котором будет строка с информацией о
времени выполнения заказа.
Поля базы:
Machine –категория(производитель машины)
Assembly group –подкатегория(название узла)
Description EN - описание
OEM Nr. – OEM номер
Drawing Nr. – Drawing номер
TMQS Nr. - TMQS номер
Photo – названиефайла с изображением детали
Price1 –стоимость за 1 деталь
QTY 1 – кол-водеталей
Price2 – стоимостьдеталей за «QTY 2» штук
QTY 2 – кол-водеталей
Price3 – стоимостьдеталей за «QTY 3» штук
QTY 3 – кол-водеталей
Price4 – стоимостьдеталей за «QTY 4» штук
QTY 4 – кол-водеталей
Price5 – стоимостьдеталей за «QTY 5» штук
QTY 5 – кол-водеталей
Необходимый функционал сайта:
- Поиск по базе. Необходимо сделать одну поисковую строку, запрос изэтой строки должен искать по 4 колонкам(Description EN, OEM Nr, Drawing Nr., TMQS Nr.).
Запрос можетсодержать не только номер запчасти, а и название запчасти+номер, причем
название и номер могут быть неполными. Сложность еще заключается в том что нет
четкого формата для номеров запчастей, например, один и тот же номер OEM в запросеможет быть записан как 9659654-000-00, 965965400000, 965 965 4000 00, 965965.
Желательно реализовать поиск как на сайте www.mercateo.co.uk, чтобы заходя в категорию илиподкатегорию, в начале поисковой строки автоматически добавлялось название
производителя или узла.
- Корзина. Стандартное оформление заказа.
- Личный кабинет. Необходимо хранитьисторию заказов и протокол входов(время, дата и желательно указать
географическое место откуда произведен вход).
Указывайте пож-та примерную стоимость исроки.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Дано: Готовый скрипт Code Shop - Standalone Script https://codecanyon.net/item/code-shop/5151134?ref=BZC Forwarding API от bitaps.com https://developer.bitaps.com/forwarding Нужно: Добавить поддержку искомого API в Code Shop - Standalone ScriptЗакрыт5 лет назад
Срочно! Нужно доработать детали в готовом дизайне интернет-магазина на системе Magento. Привести в порядок корзину, сделать функцию перевода в несколько валют мира и еще некоторые мелочи.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, господа исполнители. Ищу разработчика (программиста) на проект - Интернет Магазин. Дизайн и верстка не требуется. Хотим купить готовое решение - шаблон. Есть ТЗ. Есть базовый функционал. есть дополнительный (опциональный). https://docs.google.com/document/d/14WtbuPgU9Zf9UcneujhkDae72zgoNv-laqQM4v7qqD0/edit?usp=sharing [b]! Внимание. В качестве ответа - отклика хочу получить ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется настроить полноценный сайт интернет-магазина на WP и наполнить товаром (порядка 200-300 позиций) или без наполнения, но с инструкцией добавления товара. Сайт на шаблоне handy.themes.zone. Сейчас страницы сайта полностью наполнены товаром, но не как интернет-магазина, ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать сайт, интернет-магазин автозапчастей, требуется отличное оформление, дизайн и функционал по типу схожий с магазином Гиперавто (https://hyperauto.ru/), Стройка (https://setstroika.ru/), ПодЗамену (https://podzamenu.ru/) и похожих. Укажите пожалуйста цену и время выполнения данной работы.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходима правка шаблона сайта на wordpress т.к. в части магазина (wocommerce) всё убого (размеры фотографий товаров слишком большие,не хватает фильтров,виджет корзины). Надо привести в приемлемый вид.Завершен5 лет назад
Есть сайт на MODX. Нужно перенести данные на сайт сделанный на готовом решении на 1С Битрикс. Есть товар и его нужно перенести так что бы все было как на сайте примере, поля характеристик и тд. Кто ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен аккуратный интернет магазин с красивым и не нагруженным интерфейсом примерно на 70-80 товаров. Цена договорная. ТЗ скину лично исполнителюЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, Марина! Необходимо создать сверхпритягательный интернет-магазин. Ознакомилась с Вашими работами и поняла, - Вы тот специалист и та личность, которой я могу доверить этот проект. Во вложении частично заполненный бриф. Частично, потому что не владею Вашей ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт5 лет назад